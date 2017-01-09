Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
دنيانڭ اوچ يوزى وار:اوچنجى يوزى، إنسانڭ هوساتنه باقان و غفلت پردهسى اولان و أهلِ دنيانڭ ملعبۀِ هوساتى اولان يوزدر. شو يوز چركيندر. چونكه فانيدر، زائلدر، ألمليدر، آلداتير. ايشته حديثده وارد اولان تحقير و أهلِ حقيقتڭ ايتديگى نفرت، بو يوزدهدر.
Nurdan Katreler
Dünyanın üç yüzü var: Üçüncü yüzü, insanın hevesâtına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyanın mel'abe-i hevesâtı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır. İşte, hadiste varid olan tahkir ve ehl-i hakikatin ettiği nefret, bu yüzdedir.
Otuz İkinci Söz, Üçüncü Maksat