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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Günün Osmanlıca Vecizesi

12 Ocak 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

او نعمتلرده، او نتيجه‌لرده، اويله لمعاتِ حُسن و جمال گورونويور كه، حقيقى بر شوق و شفقتله يوغرولمش خالص بر شكر و صافى بر محبّته لايق اولور. او صحيفه‌ده "يا جميلِ ذو الكمال، يا كاملِ ذو الجمال" إسملرى يازيلى اوقونويور

Nurdan Katreler

O ni’metlerde, o neticelerde, öyle lemeât-ı hüsün ve cemâl görünüyor ki, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş hâlis bir şükür ve sâfî bir muhabbete lâyık olur. O sahifede, yâ Cemîl-i Zülkemâl, yâ Kâmil-i Zülcemâl isimleri yazılı okunuyor.

Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf

Okunma Sayısı: 120
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