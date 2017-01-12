Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او نعمتلرده، او نتيجه‌لرده، اويله لمعاتِ حُسن و جمال گورونويور كه، حقيقى بر شوق و شفقتله يوغرولمش خالص بر شكر و صافى بر محبّته لايق اولور. او صحيفه‌ده "يا جميلِ ذو الكمال، يا كاملِ ذو الجمال" إسملرى يازيلى اوقونويور

Nurdan Katreler O ni’metlerde, o neticelerde, öyle lemeât-ı hüsün ve cemâl görünüyor ki, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş hâlis bir şükür ve sâfî bir muhabbete lâyık olur. O sahifede, yâ Cemîl-i Zülkemâl, yâ Kâmil-i Zülcemâl isimleri yazılı okunuyor. Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.