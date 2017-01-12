Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
او نعمتلرده، او نتيجهلرده، اويله لمعاتِ حُسن و جمال گورونويور كه، حقيقى بر شوق و شفقتله يوغرولمش خالص بر شكر و صافى بر محبّته لايق اولور. او صحيفهده "يا جميلِ ذو الكمال، يا كاملِ ذو الجمال" إسملرى يازيلى اوقونويور
Nurdan Katreler
O ni’metlerde, o neticelerde, öyle lemeât-ı hüsün ve cemâl görünüyor ki, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş hâlis bir şükür ve sâfî bir muhabbete lâyık olur. O sahifede, yâ Cemîl-i Zülkemâl, yâ Kâmil-i Zülcemâl isimleri yazılı okunuyor.
Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf