Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقائقِ أشيانڭ أسماءِ إلٰهيه‌يه طايانديغنى و إستناد ايتديگنى، بلكه حقيقى حقائق، او أسمانڭ جلوه‌لرى اولديغنى و هر شيئڭ چوق جهتلرله، چوق ديللرله صانعنى ذكر و تسبيح ايتديگنى آڭلا Nurdan Katreler Hakàik-ı eşyanın esmâ-i İlâhiyeye dayandığını ve istinad ettiğini, belki hakiki hakàik, o esmânın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle Sâniini zikir ve tesbih ettiğini anla. Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf

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