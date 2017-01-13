Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
حقائقِ أشيانڭ أسماءِ إلٰهيهيه طايانديغنى و إستناد ايتديگنى، بلكه حقيقى حقائق، او أسمانڭ جلوهلرى اولديغنى و هر شيئڭ چوق جهتلرله، چوق ديللرله صانعنى ذكر و تسبيح ايتديگنى آڭلا
Nurdan Katreler
Hakàik-ı eşyanın esmâ-i İlâhiyeye dayandığını ve istinad ettiğini, belki hakiki hakàik, o esmânın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle Sâniini zikir ve tesbih ettiğini anla.
Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf