Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
أگر بر چيچكده أسمايى اوقويامييورسهڭ و واضح گورهميورسهڭ؛ جنّته باق، بهاره دقّت ايت، زمينڭ يوزينى تماشا ايت. رحمتڭ شو بيوك چيچكلرى اولان جنّت و بهار و زمينده يازيلان أسمايى واضحًا اوقويهبيليرسڭ، جلوهلرينى و نقشلرينى آڭلار، گورورسڭ
Nurdan Katreler
Eğer bir çiçekte esmâyı okuyamıyorsan ve vâzıh göremiyorsan; Cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temâşâ et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan Cennet ve bahar ve zeminde yazılan esmâyı, vâzıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını anlar, görürsün.
Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf