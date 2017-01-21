Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فكرڭ سونوك ايسه؛ قرآنڭ گونشى آلتنه گير. ايمانڭ نوريله باق كه: ييلديز بوجگى اولان فكرڭ يرينه هر بر آيتِ قرآن، برر ييلديز مِثللو سڭا ايشيق ويرر Nurdan Katreler Fikrin sönük ise; Kur’ân’ın güneşi altına gir. İmânın nuruyla bak ki: yıldız böceği olan fikrin yerine herbir âyet-i Kur’ân, birer yıldız misillü sana ışık verir. Otuz İkinci Söz

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