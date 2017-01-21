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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Günün Osmanlıca Vecizesi

21 Ocak 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

فكرڭ سونوك ايسه؛ قرآنڭ گونشى آلتنه گير. ايمانڭ نوريله باق كه: ييلديز بوجگى اولان فكرڭ يرينه هر بر آيتِ قرآن، برر ييلديز مِثللو سڭا ايشيق ويرر

Nurdan Katreler

Fikrin sönük ise; Kur’ân’ın güneşi altına gir. İmânın nuruyla bak ki: yıldız böceği olan fikrin yerine herbir âyet-i Kur’ân, birer yıldız misillü sana ışık verir.

Otuz İkinci Söz

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