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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Günün Osmanlıca Vecizesi

25 Ocak 2017, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إنسانلر، حيوانلر گبى موجودات، باشى بوش دگللر؛ بلكه وظيفه‌دار مأموردرلر. بر حكيمِ رحيمڭ نظرنده‌درلر. اونلرڭ آلام و مشقّتلرينى دوشونوب، روحڭه ألم چكديرمه. و اونلرڭ خالقِ رحيمنڭ رحمتندن داها ايلرى شفقتڭى سورمه.

Nurdan Katreler

İnsanlar, hayvanlar gibi mevcudât başıboş değiller; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakîm-i Rahîmin nazarındadırlar. Onların âlâm ve meşakkatlerini düşünüp, ruhuna elem çektirme. Ve onların Hàlık-ı Rahîminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme.

Otuz İkinci Söz

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