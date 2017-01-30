Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سلطانِ أزلى‌يه ايمان ايله إنتساب ايدن و عملِ صالح ايله إطاعت ايدن بر إنسان، شو مسافرخانۀِ دنيا منزللرندن و عالمِ برزخ و عالمِ محشر دائره‌لرندن و هكذا قبردن صوڭره‌كى بتون عالملرڭ گنيش حدودلرندن برق و براق سرعتنده گچر؛ تا سعادتِ أبديه‌يى بولور Nurdan Katreler Sultan-ı Ezelîye imân ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu misafirhâne-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkezâ, kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak süratinde geçer; tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Otuz İkinci Söz

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