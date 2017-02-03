Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر "أهلِ ايمانڭ دنيادن گيتمه‌سيله، سماوات و زمين، اونلرڭ اوستنده آغلايور." Nurdan Katreler "Ehl-i imânın dünyadan gitmesiyle, semâvât ve zemin onların üstünde ağlıyor." Otuz İkinci Söz

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