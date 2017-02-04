Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ ايمان، سماوات و أرضڭ وظيفه‌لرينى بيلير. حقيقى حقيقتلرينى تصديق ايدييور. و اونلرڭ إفاده ايتدكلرى معنالرى ايمان ايله آڭلايور. "نه قدر گوزل ياپيلمشلر، نه قدر گوزل خدمت ايدييورلر." دييور. و اونلره لايق قيمتى ويرييور و إحترام ايدييور. Nurdan Katreler Ehl-i imân, semâvât ve arzın vazifelerini bilir. Hakiki hakikatlerini tasdik ediyor. Ve onların ifade ettikleri mânâları imân ile anlıyor. "Ne kadar güzel yapılmışlar, ne kadar güzel hizmet ediyorlar" diyor ve onlara lâyık kıymeti veriyor ve ihtiram ediyor. Otuz İkinci Söz

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