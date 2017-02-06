Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تعداد ايتديگڭ سَوْدكلريڭى، سومه ديمييورز. بلكه اونلرى جنابِ حقّڭ حسابنه و اونڭمحبّتى نامنه سه‌و، ديرز. Nurdan Katreler Tâdâd ettiğin sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onları Cenâb-ı Hakk'ın hesâbına ve Onun muhabbeti nâmına sev deriz. Otuz İkinci Söz

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