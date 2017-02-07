Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لذيذ طعاملرى، گوزل ميوه‌لرى، جنابِ حقّڭ إحسانى و او رحمٰنِ رحيمڭ إنعامى جهتنده سومك، ”رحمٰن“ و ”منعم“ إسملرينى سومكدر، هم معنوى بر شكردر. شو محبّت، يالڭز نفس حسابنه اولماديغنى و رحمٰن نامنه اولديغنى گوسترن؛ مشروع دائره‌سنده قناعتكارانه قزانمق و متفكّرانه، متشكّرانه يمكدر. Nurdan Katreler Leziz taamları, güzel meyveleri, Cenâb-ı Hakkın ihsanı ve o Rahmân-ı Rahîmin in’âmı cihetinde sevmek, Rahmân ve Mün’im isimlerini sevmektir. Hem mânevî bir şükürdür. Şu muhabbet, yalnız nefis hesâbına olmadığını ve Rahmân nâmına olduğunu gösteren, meşrû dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteşekkirâne yemektir. Otuz İkinci Söz

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