Günün Osmanlıca Vecizesi

08 Şubat 2017, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
پدر و والدهيى شفقت ايله تجهيز ايدن و سنى اونلرڭ مرحمتلى أللريله تربيه ايتديرن حكمت و رحمت حسابنه اونلره حرمت و محبّت، جنابِ حقّڭ محبّتنه عائددر. او محبّت و حرمت، شفقت ِﷲ ايچون اولديغنه علامتى شودر كه: اونلر إختيار اولدقلرى و سڭا هيچ بر فائدهلرى قالماديغى و سنى زحمت و مشقّته آتدقلرى زمان، داها زياده محبّت و مرحمت و شفقت ايتمكدر
Nurdan Katreler
Peder ve valideyi şefkatle teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, Allah için olduğunun alâmeti şudur ki: Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir.
Otuz İkinci Söz
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