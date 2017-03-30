Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوشلره باق! اونلرڭ سويلشمه‌لرى و جيويلداشمه‌لرى، بر صانعِ حكيمڭ إنطاق و سويلتمسى ايله در Nurdan Katreler Kuşlara bak; onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları, bir Sâni-i Hakîm’in intak ve söyletmesi iledir. Otuz Üçüncü Söz, Yirminci Pencere

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