Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمينڭ يوزنده‌كى عجيب صنعتلره باق؛ عناصرلر، نه درجه حكمتله توظيف ايديلمشلر Nurdan Katreler Zemin yüzündeki acib san’atlara bak; anâsırlar ne derece hikmetle tavzif edilmişler. Otuz Üçüncü Söz, Yirmi İkinci Pencere

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