Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، قدرتِ ربّانيه معجزاتنڭ أڭ نورانيسيدر، أڭ گوزليدر و وحدانيت برهانلرينڭ أڭ قوّتليسىو أڭ پارلاغيدر. Nurdan Katreler Hayat, kudret-i Rabbaniye mu’cizatının en nuranîsidir, en güzelidir ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere

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