Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات تك باشيله بر حىِّ قيّومى بتون أسما و شئوناتيله بيلديرر. Nurdan Katreler Hayat, tek başıyla bir Hayy-ı Kayyum’u bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere

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