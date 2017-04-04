Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، كائناتڭ تدبير و إداره‌سنده حكمفرما اولان رزق و رحمت و عنايت و حكمتى تضمّن ايدييور. Nurdan Katreler Hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor. Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere

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