Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتڭ وظيفه‌سى بيوكدر. أوت، صمديتڭ آيينه‌سى اولمق قولاى بر شى دگل، عادى بر وظيفه دگل. Nurdan Katreler Hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin âyinesi olmak kolay bir şey değil, adî bir vazife değil. Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere

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