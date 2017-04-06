Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر چيچك، كندنجه بر نقشِ صنعتى گوستروب، لسانِ حاليله أسماءِ فاطرى ذكر ايتديگى گبى؛ كُرۀِ أرض باغچه‌سى دخى، بر چيچك حكمنده‌در. غايت منتظم كلّى وظيفۀِ تسبيحيه‌سى واردر Nurdan Katreler Bir çiçek, kendince bir nakş-ı san'atı gösterip lisan-ı hâliyle esmâ-i Fâtırı zikrettiği gibi; küre-i arz bahçesi dahi, bir çiçek hükmündedir. Gayet muntazam küllî vazife-i tesbihiyesi vardır. (Sözler, Yirmidokuzuncu Söz)

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