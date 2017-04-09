Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالۀِ نورڭ هر بر جزئى، قرآنڭ بر حقيقتنى، بر نورينى إظهار ايتمهسى؛ قرآنڭ مِثلى اولماديغنه و معجزه و خارقه اولديغنه و بو عالمِ شهادتده عالمِ غيبڭ لسانى و بر علاّم الغيوبڭ كلامى بولونديغنه بر إمضادر.
Nurdan Katreler
Risâle-i Nur’un herbir cüz’ü, Kur’ân’ın bir hakikatini, bir nurunu izhâr etmesi, Kur’ân’ın misli olmadığına ve mu’cize ve hârika olduğuna ve bu âlem-i şehâdette âlem-i gaybın lisânı ve bir Allâmü’l-Guyûbun kelâmı bulunduğuna bir imzadır.
(Sözler, Yirmibeşinci Söz)