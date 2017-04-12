Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ياغموره “رحمت” دينلييور. چونكه چوق آثارِ رحمت و فائده‌لرىتضمّن ايتديگندن، گويا ياغمور شكلنده رحمت تجسّم ايتمش Nurdan Katreler Yağmura “rahmet” deniliyor. Çünkü çok âsâr-ı rahmet ve fâideleri tazammun ettiğinden, güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş. (Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere)

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