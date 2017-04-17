Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيواناته باقييورز؛ نهايت درجه‌ده كريمانه بر تربيه و إعاشه گورويورز Nurdan Katreler Hayvanata bakıyoruz; nihayet derecede kerîmâne bir terbiye ve iaşe görüyoruz. (Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Sekizinci Pencere)

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