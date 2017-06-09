Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بعضًا حق، أحقدن أحقدر. هم ده اولور حسن، أحسندن أحسن. Nurdan Katreler Bazen hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen. Sözler, Lemaat, s.804

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