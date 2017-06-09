09 Haziran 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بعضًا حق، أحقدن أحقدر. هم ده اولور حسن، أحسندن أحسن.
Nurdan Katreler
Bazen hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.
Sözler, Lemaat, s.804
Okunma Sayısı: 534
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.