Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسلاميت، سلم و مسالمتدر؛داخلده نزاع و خصومت ايسته‌مز.

Nurdan Katreler İslâmiyet, selm ve müsalemettir; dahilde niza ve husumet istemez. Sözler, Lemaat, s.804

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