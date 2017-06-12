Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مزيتڭ وارسه خفا ترابندهقالسين؛ تا نشو نما بولسون.

Nurdan Katreler Meziyetin varsa hafâ türabında kalsın; tâ neşv ü nema bulsun. Sözler, Lemaat, s.806

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