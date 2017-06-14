Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰهڭ رحمتندن فضله رحمت ايديلمز. اللّٰهڭ غضبندن فضله غضب ايديلمز. اويله ايسه ايشى بيراق او عادلِ رحيمه. Nurdan Katreler Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazab edilmez. Öyle ise, işi bırak o Âdil-i Rahîm’e. Sözler, Lemaat, s.807

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