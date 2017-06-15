Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصل اولور نيّتله مباح عادات، عبادات؛ اويله، طرزِ نظرله فنونِ أكوان، اولور معارفِ إلٰهى، تدقيق دخى تفكّر Nurdan Katreler Nasıl olur niyetle mübah âdât, ibâdât; öyle, tarz-ı nazarla fünun-u ekvan, olur maarif-i İlâhî, tetkik dahi tefekkür. Sözler, Lemaat, s.808

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