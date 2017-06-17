Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى مصيبتزده! مصيبتڭايچنده بر نعمت مندرجدر؛دقّت ايت ده اونى گور. Nurdan Katreler Ey musibetzede! Musibetin içinde bir nimet mündericdir; dikkat et de onu gör. Sözler, Lemaat, s.809

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