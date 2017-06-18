Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كامللرده، بيوكلك مقياسيدر كوچكلك؛ ناقصلرده، كوچكلك ميزانيدر بيوكلك. Nurdan Katreler Kâmillerde, büyüklük mikyasıdır küçüklük; nâkıslarda, küçüklük mizanıdır büyüklük. Sözler, Lemaat, s.810

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