Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إحتياجدر ترقّينڭ استادى. صيقنتيدر معلّمۀِ سفاهت. Nurdan Katreler İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Sözler, Lemaat, s.812

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