Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانڭ يرى قلبدر؛ دماغ ايسهاولويور معكسِ نورِ ايمان. Nurdan Katreler İmanın yeri kalptir; dimağ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman. Sözler, Lemaat, s.818

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