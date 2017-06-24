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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Nurdan Katreler

24 Haziran 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إختيارلندقجه زمان، قرآن ده گنجلشييور. رموزى هم توضّح ايدر، طبيعت و أسبابڭ پرده‌سنى ده ييرتار او خطابِ يزدانى.

Nurdan Katreler

İhtiyarlandıkça zaman, Kur’ân da gençleşiyor. Rumuzu hem tavazzuh eder, tabiat ve esbabın perdesini de yırtar o hitab-ı Yezdanî.

Sözler, Lemaat, s.821

 

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