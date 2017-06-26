Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گويا بتون كائنات علوى بر موسيقيدر، ايمان نورى ايشيتير أذكار و تسبيحلرى. Nurdan Katreler Güya bütün kâinat ulvî bir musikidir, iman nuru işitir ezkâr ve tesbihleri. Sözler, Lemaat, s.832

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