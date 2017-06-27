Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حديث ايله آيتى موازنه ايدرسه‌ڭ، بِالبداهه گورورسڭ: بشرڭ أڭ بليغى، وحيڭ ده مبلّغى، او دخى بالغ اولماز بلاغتِ آيته. Nurdan Katreler Hadis ile ayeti muvazene edersen, bilbedahe görürsün: Beşerin en beliği, vahyin de mübelliği, o dahi baliğ olmaz belâgat-ı ayete. Sözler, Lemaat, s.819

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