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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Nurdan Katreler

27 Haziran 2017, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حديث ايله آيتى موازنه ايدرسه‌ڭ، بِالبداهه گورورسڭ: بشرڭ أڭ بليغى، وحيڭ ده مبلّغى، او دخى بالغ اولماز بلاغتِ آيته.

Nurdan Katreler

Hadis ile ayeti muvazene edersen, bilbedahe görürsün: Beşerin en beliği, vahyin de mübelliği, o dahi baliğ olmaz belâgat-ı ayete.

Sözler, Lemaat, s.819

 

 

 

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