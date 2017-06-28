Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر موت تبديلِ مكاندر، إطلاقِروحدر، وظيفه‌دن ترخيصدر؛إعدام و عدم و فنا دگلدر. Nurdan Katreler Mevt tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir; idam ve adem ve fenâ değildir. Mektubat, s. 19

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