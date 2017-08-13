Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دقيق مسائلِ ايمانيه‌يى، ميزانسز مجادله صورتنده جماعت ايچنده بحث ايتمك جائز دگلدر. ميزانسز مجادله اولديغندن، ترياق ايكن زهر اولور؛ ديينلره، ديڭله‌ينلره ضرردر. Nurdan Katreler Dakîk mesâil-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur; diyenlere, dinleyenlere zarardır. Mektubat, s. 58

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