Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باشه گلن هر ايشده ايكى سبب وار: برى ظاهرى، ديگرى حقيقى. Nurdan Katreler Başa gelen her işte iki sebep var: Biri zâhirî, diğeri hakikî.

Mektubat, s. 60

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