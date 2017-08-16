Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ حكيمڭ خدمتنڭ بتون سياستلرڭ فوقنده بر علويتى وار كه، چوغى يالانجيلقدن عبارت اولان دنيا سياستنه تنزّله ميدان ويرمييور. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Hakîm’in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. Mektubat, s. 61

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