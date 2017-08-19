Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عزّتله موتى، ذلّتله حياتهترجيح ايدنلرده‌نز. Nurdan Katreler İzzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Mektubat, s. 61

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