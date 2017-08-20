Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر الحمد ِﷲ، سياستدن تجرّدسببيله، قرآنڭ ألماس گبى حقيقتلرينى پروپاغندۀِ سياست إتهامى آلتنده جامپارچه‌لرينڭ قيمتنه اينديرمدم. Nurdan Katreler Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüdsebebiyle, Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlerinipropaganda-i siyaset ittihamı altında camparçalarının kıymetine indirmedim. Mektubat, s. 63

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