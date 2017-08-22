Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر روح زمانله مقيّد دگل. حسّياتِإنسانيه روح درجه‌سنه چيقديغى وقت،او حاضر زمان گنيشلنير؛ باشقه‌لرينهنسبةً ماضى و مستقبل اولان وقتلر،اوڭا نسبةً حاضر حكمنده‌در. Nurdan Katreler Ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir; başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hâzır hükmündedir. Mektubat, s. 65

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