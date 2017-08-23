Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مشيئتِ إلٰهيه أصلدر و قدر حاكمدر.مشيئتِ إلٰهيه، مشيئتِ إنسانيه‌يى گرىويرر... قدر سويله‌سه، إقتدارِ بشر قونوشماز، إختيارِ جزئى صوصار. Nurdan Katreler Meşiet-i İlâhiye asıldır ve kader hâkimdir.Meşiet-i İlâhiye, meşiet-i insaniyeyi geriverir... Kader söylese, iktidar-ı beşerkonuşmaz, ihtiyâr-ı cüz’î susar. Mektubat, s. 66

Okunma Sayısı: 421

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.