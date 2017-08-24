Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إجتهاد ايدن، حقّى بولسه ايكى ثوابوار؛ بولمازسه، بر نوع عبادت اولان إجتهاد ثوابى اولارق بر ثواب آلير، خطاسندن معذوردر. Nurdan Katreler İçtihad eden, hakkı bulsa iki sevap var; bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur. Mektubat, s. 67

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