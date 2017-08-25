Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر معصومڭ حقّى، بتون خلق ايچون دخى إبطال ايديلمز. بر فرد دخى،عمومڭ سلامتى ايچون فدا ايديلمز.جنابِ حقّڭ نظرِ مرحمتنده حقحقدر، كوچگنه بيوگنه باقيلماز. Nurdan Katreler Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Mektubat, s. 67

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