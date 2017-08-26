Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر جماعتڭ سلامتى ايچون، بر فردڭرضاسى بولونمه‌دن حياتى و حقّى فداايديلمز. حميت نامنه رضاسيلهاولسه، او باشقه مسئله‌در. Nurdan Katreler Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin, rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o başka meseledir. Mektubat, s. 67

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