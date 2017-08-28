Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيا سلطنتى ايله معنوى سلطنتڭجمعى غايت مشكلدر. Nurdan Katreler Dünya saltanatı ile manevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Mektubat, s. 69

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