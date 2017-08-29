Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر سينگه مغلوب اولان و بر سينگڭقنادينى بيله ايجاد ايده‌مه‌ين عاجز برإنسانڭ الوهيت دعوا ايتمه‌سى، نه درجهأحمقجه‌سنه بر مسخره‌لقدر. Nurdan Katreler Bir sineğe mağlûp olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın ulûhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralıktır. Mektubat, s. 71

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