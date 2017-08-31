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31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Nurdan Katreler

31 Ağustos 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هالك و فانى اولانلر، وجودِخارجى‌يى بيراقوب، ماهيتلرى بروجودِ معنوى گيه‌ر، دائرۀِقدرتدن چيقوب دائرۀِ علمه گيرر.

Nurdan Katreler

Hâlik ve fânî olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u manevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer.

Mektubat, s. 74

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