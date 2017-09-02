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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Nurdan Katreler

02 Eylül 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر شى، معناىِ إسميله و كندينه باقانوجهده هيچدر؛ كندى ذاتنده مستقلو بِذاته ثابت بر وجودى يوق و يالڭزكندى باشيله قائم بر حقيقتى يوق.

Nurdan Katreler

Her şey, mana-i ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir; kendi zatında müstakil ve bizatihî sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kàim bir hakikati yok.

Mektubat, s. 74

 

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