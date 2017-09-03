Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى، معناىِ إسميله و كندينه باقانوجهده هيچدر؛ كندى ذاتنده مستقلو بِذاته ثابت بر وجودى يوق و يالڭزكندى باشيله قائم بر حقيقتى يوق. Nurdan Katreler Her şey, mana-i ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir; kendi zatında müstakil ve bizatihî sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kàim bir hakikati yok. Mektubat, s. 74

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